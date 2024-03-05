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12:21, 5 марта 2024 года

В Орле запустят муниципальный автобус №30 от Наугорки до Зареченского

Ходить транспорт начнет уже с 6 марта.

Фото: архив "Вестей"

С 6 марта в Орле начнет ходить муниципальный автобус №30. Он свяжет два микрорайона: Наугорский и Зареченский. 

Об этом сообщает комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации Орла. Автобус по новому направлению запускают, чтобы была транспортная доступность у жителей Колхозной и Васильевской улиц. Маршрут "тридцатки" такой: Наугорское шоссе (остановка "Госуниверситет-УНПК"), улица Цветаева, Генерала Родина, Мостовая, 2-я Пушкарная, Колхозная, Васильевская, Карачевское шоссе, Зареченский микрорайон и обратно. 

Опубликовано и время отправления нового автобуса. С Наугорки он пойдет в  7:35, 10:54, 12:06, 13:18, 14:30 и 18:07. Из Зареченского в 6:52, 8:04, 11:23, 12:35, 13:47, 17:24, 18:35. Машины на маршруте будут большие. 

- По вопросам работы автобусов на линии можно обращаться в диспетчерскую ТТП по номеру телефона 20-13-79, - отмечают в администрации Орла.


Ольга СУПОНЕВА
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