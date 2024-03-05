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13:30, 5 марта 2024 года Орловская наездница завоевала золотую медаль в Белоруссии Дарья Бодрикова выступала в составе юниорской сборной России.



Фото: портал Орловской области

Орловская наездница Дарья Бодрикова в команде с Екатериной Набатчиковой и Валерией Васильевой стала обладательницей золота в матчевой встрече Россия - Белоруссия. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях сообщил губернатор Андрей Клычков.



Воспитанница конно-спортивной школы Урицкого района выступала в составе юниорской сборной России. По итогам соревнований она поднялась на высшую ступень пьедестала почета.



Также в рамках этапа Кубка Победы в категории "юноши" в зачете из 50 участников орловчанка Ангелина Александрова заняла 9-е место, а наш земляк Сергей Попов стал 21-м. Глава региона поздравил молодых людей с достойными результатами.





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