Орловская наездница завоевала золотую медаль в Белоруссии
Дарья Бодрикова выступала в составе юниорской сборной России.
Фото: портал Орловской области
Орловская наездница Дарья Бодрикова в команде с Екатериной Набатчиковой и Валерией Васильевой стала обладательницей золота в матчевой встрече Россия - Белоруссия. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях сообщил губернатор Андрей Клычков.
Воспитанница конно-спортивной школы Урицкого района выступала в составе юниорской сборной России. По итогам соревнований она поднялась на высшую ступень пьедестала почета.
Также в рамках этапа Кубка Победы в категории "юноши" в зачете из 50 участников орловчанка Ангелина Александрова заняла 9-е место, а наш земляк Сергей Попов стал 21-м. Глава региона поздравил молодых людей с достойными результатами.