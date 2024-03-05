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12:00, 5 марта 2024 года В Орле под колеса "Лады Гранты" угодила пожилая женщина Авария произошла 4 марта в районе дома №26 по переулку Южный.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

70-летняя орловчанка оказалась под колесами отечественной легковушки. ДТП случилось утром 4 марта в районе дома №26 по переулку Южный.



Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области, "Лада Гранта" выезжала с прилегающей территории задним ходом и сбила пожилую женщину. В результате ДТП она получила телесные повреждения, но от госпитализации отказалась.



- За прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 12 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, - уточнили в Госавтоинспекции.





Сергей Мерцалов



