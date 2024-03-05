В Орле под колеса "Лады Гранты" угодила пожилая женщина
Авария произошла 4 марта в районе дома №26 по переулку Южный.
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области
70-летняя орловчанка оказалась под колесами отечественной легковушки. ДТП случилось утром 4 марта в районе дома №26 по переулку Южный.
Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области, "Лада Гранта" выезжала с прилегающей территории задним ходом и сбила пожилую женщину. В результате ДТП она получила телесные повреждения, но от госпитализации отказалась.
- За прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 12 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, - уточнили в Госавтоинспекции.