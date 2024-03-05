Главная » Новости



13:00, 5 марта 2024 года Ямочный ремонт дорог продолжается в Орле Литой асфальт укладывают на одном из участков в Железнодорожном районе.



Фото: скриншот из видео администрации Орла

Сотрудники "Спецавтобазы" приступили к ямочному ремонту. Бригада предприятия использует литой асфальт на одном из участков у площади Поликарпова.



- Литой асфальт можно укладывать в зимнее время (в минусовые температуры) и в дождливую погоду, так как весь процесс проводится с учетом температуры рабочей смеси - она должна быть не менее +140-150℃, - рассказали в пресс-службе орловской мэрии.



В горадминистрации отмечают, что сейчас бригады заделывают самые аварийные участки дороги. "Временные латки" помогут закрыть проблему до лета. С приходом тепла для ремонта будут использовать горячий асфальт.





Вести-Орёл



