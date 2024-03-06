Сегодня в Орле и области завоют сирены

Проверка системы оповещения состоится с 10:30 до 12:00.
Фото: архив "Вести-Орел"
6 марта в городе Орле и районах области вновь проверят работу системы оповещения. Услышать сигнал можно будет по громкоговорителям и электросиренам с 10:30 до 12:00.
При звуке сирены орловцев призывают сохранять спокойствие и не паниковать. О необходимости довести эту информацию до своих близких напомнили в орловской мэрии.
- Комплексная проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и комплексной системы экстренного оповещения - плановое мероприятие, - подчеркнули в пресс-службе городской администрации.