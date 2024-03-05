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11:00, 5 марта 2024 года Орловский меценат приобрел для бойцов СВО шесть мотоциклов Технику готовят к условиям боевых действий.



Фото: портал Орловской области

Меценат из Орловской области закупил для фронта шесть мотоциклов. В ближайшее время их доставят на Артемовское и Авдеевское направления.



- В зоне СВО эта техника используется для перевозки небольших грузов, продовольствия, спецсредств, медикаментов, а также для перемещений на позициях по протяженной линии боевого соприкосновения, - сообщает региональный инфопортал.



В боевых условиях мотоциклы зарекомендовали себя не хуже обычного автотранспорта. Благодаря своей маневренности и скорости они способны быстро перемещаться по местности, обходя преграды. Враг не использует артиллерию по мотоциклам, попасть из стрелкового оружия тоже весьма сложно.





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