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9:30, 5 марта 2024 года Под Орлом горел жилой дом На месте ЧП работали спасатели.



Фото: ГУ МЧС по Орловской области

В деревне Нижняя Морозиха Троснянского района случился пожар. Сообщение о возгорании в жилом кирпичном доме с деревянной пристройкой поступило на пульт дежурного днем 4 марта.



К моменту прибытия сотрудников 34-й пожарно-спасательной части пристройка горела по всей площади. Дом был также частично объят пламенем.



Пожарные сформировали звено ГДЗС и приступили к тушению. Помогали им добровольцы.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области, деревянная пристройка выгорела полностью, а жилой дом изнутри. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты.





Сергей Мерцалов



