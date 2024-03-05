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10:30, 5 марта 2024 года Росгвардейцы задержали в Орле нарушителя общественного порядка Дебоширом оказался ранее судимый 28-летний мужчина.



Фото: архив "Вести-Орел"

В подъезде многоквартирного дома на улице Комсомольской в Орле росгвардейцы задержали молодого человека. По внешним признакам и поведению он находился в неадекватном состоянии.



Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, за помощью в правоохранительные органы обратились соседи хулигана. По словам очевидцев, он вел себя агрессивно, пытался применить физическую силу по отношению к окружающим.



Прибывшие на место ЧП росгвардейцы задержали мужчину и передали представителям УМВД. Как оказалось, ранее орловец неоднократно привлекался к уголовной ответственности.



Всего за минувшую неделю сотрудники подразделений вневедомственной охраны отработали около 100 тревожных сигналов. По подозрению в совершении административных правонарушений силовики задержали шесть граждан. Для дальнейшего разбирательства их доставили в органы внутренних дел.





Сергей Мерцалов



