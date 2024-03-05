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10:00, 5 марта 2024 года Матерям и женам орловских участников СВО к 8 марта сделали подарок Акцию организовал Учебный центр службы занятости Орловской области.



Фото: департамент соцзащиты Орловской области

На Орловщине поздравили жен и матерей участников СВО. Акцию "Зеркало весны" приурочили к Международному женскому дню.



В течение трех дней женщины бесплатно пользовались услугами парикмахеров, мастеров маникюра и бровистов. Всего в акции поучаствовали 30 жен и матерей участников СВО.



Как сообщает портал Орловской области, учебный центр с самого начала спецоперации поддерживает семьи участников СВО, оказывая им безвозмездно бьюти-услуги и услуги по ремонту одежды, а также принимает их на бесплатное обучение.





Сергей Мерцалов



