В Орле гражданский форум НКО собрал более 300 человек

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20:30, 4 марта 2024 года
В Орле гражданский форум НКО собрал более 300 человекМероприятие прошло на площадке Фундаментальной библиотеки ОГУ.
В Орле состоялся гражданский форум некоммерческих организаций "Регион созидаталей". Он состоялся на базе Фундаментальной библиотеки Орловского государственного университета.
В работе форума приняли участие более 300 человек. Это представители органов власти региона, руководители и активисты некоммерческих организаций Орловщины.
Была проведена пленарная сессия, где подвели итоги мероприятия. Также орловцы подготовили выставку работ гражданских инициатив.
Татьяна Тимохина
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