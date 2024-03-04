Экс-начальник залегощенского ГИБДД предстанет перед судом за взятку
Он получил от местного жителя 20 тысяч рублей.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Бывший начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Залегощенскому району Орловской области обвиняется в получении взятки.
Как установило следствие, мужчина 27 октября 2023 года в поселке Залегощь получил взятку в размере 20 тысяч рублей. За это он пообещал местному жителю прекратить производство по делу об административном нарушении.
– Обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении, в то же время собрана необходимая доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщилив СУ СК РФ по Орловской области.
Уголовное дело возбудили на основании материалов УФСБ И УМВД России по Орловской области.