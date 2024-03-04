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17:25, 4 марта 2024 года В Орловской области в 2024 году по нацпроекту отремонтируют почти 10 километров дорог Работы проведут на восьми участках.





В 2024 году в Орловской области отремонтируют восемь участков автодорог протяженностью 9,5 километра в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Реализацию нацпроекта обсудили 4 марта на заседании регионального правительства.



– На 2024-й год запланирован ремонт объектов региональной сети, дорог областного центра и Орловского муниципального округа, завершение строительства моста через реку Оку для обеспечения транспортной доступности деревни Касьяновка и деревни Тайное, - сказал губернатор Андрей Клычков.



Помимо этого, будет продолжено внедрение очередного этапа интеллектуальной транспортной системы в городе Орле, сообщили в пресс-службе областного правительства. Объем финансирования составит 26,7 миллиона рублей.





Сергей Силаев



