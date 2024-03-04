Главная » Новости



19:50, 4 марта 2024 года В Малоархангельском районе священник рассказывает про выборы Отец Ефрем вошел в состав обходчиков.







В Орловской области работают обходчики. Они приходят домой к жителям региона в рамках проекта ЦИК России "ИнформУИК". Священник из Малоархангельского района отец Ефрем знает каждого жителя села Архарово лично и принял решение поработать обходчиком.



– Очень важно для будущего нашей России исполнить свой гражданский долг. Нужно встать и пойти, и сделать свой выбор обязательно. То есть это будущее наших детей, наших внуков, - отметил настоятель храма Покрова Божией Матери села Архарово, иеромонах Ефрем.



Отец Ефрем приехал в Малоархангельский район 24 года назад. К нему приходят, чтобы заключить брак, крестить ребенка и получить поддержку в трудную минуту. Теперь священник сам идет к землякам, чтобы рассказать им о выборах президента.





Мария Семак



