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18:30, 4 марта 2024 года В Орле показали документальный фильм о правнучке Лескова Идея принадлежит автору одной из самых известных биографий Лескова, писательнице Майе Кучерской.







В музее Тургенева в Орле состоялся показ документального фильма о правнучке Лескова. Татьяне Лесковой в прошлом году исполнилось 100 лет и фильм Майи Кучерской - это попытка оглянуться на ее долгую жизнь.



Интерес к Татьяне Лесковой обусловлен не только глобальной фигурой ее деда. Знаменитая балерина прожила уникально долгий век, стала последней артисткой русских балетов.



Сьемочная группа приехала в Рио-де-Жанейро, провела девять дней вместе с этой удивительной женщиной и попыталась понять секрет балерины, которая сумела сохранить свою идентичность, русскость и почему она, также как ее знаменитый прадед посвятила всю жизнь искусству.





Эва Стасюлевич



