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9:00, 5 марта 2024 года Под Орлом состоялась лыжная гонка памяти Федора Давыдова Команды преодолели восемь километров по пересеченной местности.







Старший сержант Федор Давыдов - один из сильнейших лыжников довоенной России - сражался на Кривцовской высоте в 1942 году. 1 марта, прикрывая отход разведчиков, Давыдов пал смертью храбрых в неравном бою и был похоронен в братской могиле на территории Болховского района. В память об отважном воине уже в 14-й раз проходит лыжная гонка.



- Мы одновременно вспоминаем здесь всех тех, кто погиб, сражаясь за Родину. И в тоже время это праздник жизни, спорта, посвященный несгибаемому духу советского и российского человека, - рассказал внук Федора Давыдова Константин.



Многие участники, вышедшие на старт, участвуют в этой гонке не первый раз. Преодолеть расстояние в один, два или четыре километра для спортсменов уже победа над собой. На лыжи встают и взрослые и дети. Причем не за награду, а по большой любви. Подробнее о соревнованиях - в сюжете Эльзы Ахмедбековой.





Эльза Ахмедбекова



