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19:00, 4 марта 2024 года В Орле почти две тысячи водителей оштрафовали за тонировку Светопропускаемость стекол у этих автолюбителей ниже 70%.







Сотрудники Госавтоинспекции Орла вышли в рейд. Полицейские останавливают машины, на которых стекла затемнены сильнее, чем это разрешено.



Это нарушение орловцы допускают очень часто. В 2024 году выявлено 1767 человек, в машинах которых светопропускаемость составила менее 70%. Штраф – 500 рублей. Если тонировка удаляется при сотруднике полиции, то в первый раз наказания можно избежать. Если нарушение допущено не в первый раз, то последуют санкции.



– Если водитель попадается повторно за данное административное правонарушение, то уже будет предусмотрена административная ответственность. Санкция предусматривает административный штраф в размере от двух до четыре тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток, - поясняет старший инспектор по пропаганде управления Госавтоинспекции УМВД России по Орловской области Руслан Макаров.





Антон Сорокин



