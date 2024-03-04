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19:30, 4 марта 2024 года В Орле детский сад № 80 отметил юбилей Одному из старейших детских учреждений города исполнилось 45 лет.







В областном центре более 80 детских садов, девять из них - совсем новые. Но есть и старейшие учреждения. Среди них - детский сад № 80, который отметил 45-летие. И все эти годы он входил в десятку лучших детских дошкольных заведений Орла.



Праздник отметили по-домашнему. В актовом зале все свои: ветераны и сотрудники, которые большую часть жизни проводят тут с детьми: кормят, одевают, учат, играют и вытирают носы. В их числе и Римма Пыхтина, которая трудится в садике с момента его открытия.



- Мы настолько любим своих детей, свою работу, что я своей профессии ни разу не изменила за 45 лет, - рассказала воспитатель.



Всего в этом детском саде № 80 занимаются 318 мальчиков и девочек.





Татьяна Тимохина



