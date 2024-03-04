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21:00, 4 марта 2024 года Орловцы продолжают обучаться основам компьютерной грамотности За парты садятся люди золотого возраста.







В городе Мценске Орловской области проходят занятия по компьютерной грамотности. Здесь орловцев учат тому, как сбрасывать информацию в папку на рабочем столе, оплачивать коммунальные услуги и отправлять электронные письма.



Впервые ученики сели за парты пять лет назад – в 2019 году. Процесс обучения стандартный: теория, затем практика. Курс занимает 32 часа.



– Уже более 200 слушателей эти курсы прошли, причем и в филиалах - Болховском и Новосильском, - сообщил руководитель многофункционального центра прикладных квалификаций Орловского техникума агробизнеса и сервиса города Мценска Виктор Чумазов.



По окончании курсов слушатели получают сертификат. Самые успешные ученики могут попробовать себя в компьютерном многоборье, которое проходит в Орловской области ежегодно.





Юлия Опанасюк



