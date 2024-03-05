На источнике блаженной Матроны Московской под Орлом совершат молебен
Возглавит богослужение епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий.
Фото: тг-канал "Принт Ливны"
7 марта, в годовщину обретения мощей святой праведной блаженной старицы Матроны Московской, на источнике близ деревни Угольное в Ливенском районе состоится молебное пение. Как сообщаеттг-канал "Принт Ливны", молебен начнется в 12.00. Его возглавит епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий.
Обычно Русская Православная Церковь день обретения мощей святой праведной блаженной старицы Матроны Московской празднует 8 марта. Однако в високосный 2024-й год торжества перенесли на 7 марта.