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15:30, 4 марта 2024 года В Орловской области установили пять "умных остановок" Работы ведутся по программе интеллектуальная транспортная система.



Фото: архив "Вести-Орел"

Итоги реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" обсудили 4 марта на заседании регионального Правительства. Совещание провел губернатор Андрей Клычков.



Отмечено, что в 2023 году к автоматической системе управления дорожным движением подключили 30 дорожных контролеров орловского производства и 12 светофоров. Также было установлено 5 "умных остановок", теперь их в областном центре - 32.



Также в Орле появились 93 детектора транспорта, одна стационарная и одна передвижная метеостанция.



- На серверных мощностях ИТС Орловской городской агломерации развернуто программное обеспечение для организации муниципальных парковок и мониторинга состояния улично-дорожной сети, - сообщает портал Орловской области.





Вести-Орёл



