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16:30, 4 марта 2024 года Кромчанин отправится на исправительные работы за неуплату алиментов Мужчина трудоустраиваться не хотел.



Фото: архив "Вестей"

Кромской районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Его признали виновным в неуплате средств на содержание ребенка.



Как было установлено, мужчина был обязан выплачивать алименты на содержание дочери, ранее за аналогичное правонарушение его уже привлекали к ответственности. Без уважительных причин отец не искал работу, а от уплаты алиментов уклонялся, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.



Суд назначил наказание в виде пяти месяцев исправительных работ с удержание 5% заработка в доход государства.





Сергей Силаев



