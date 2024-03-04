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14:45, 4 марта 2024 года Губернатор Клычков: "Титаник" выходит на прямую завершения строительства На объекте работают 175 человек.



Фото: соцсети губернатора

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал в телеграм-канале о том, что происходит внутри одного из крупнейших проектов на территории региона – многопрофильного медицинского центра областной клинической больницы.



– Пройдя множество этапов, сложностей и смену подрядчика, благодаря дополнительным федеральным средствам в рамках проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения", сейчас объект выходит на совершенно ощутимую прямую завершения строительства, - заявил глава региона.



Сейчас завершается демонтаж внутренних перегородок, усиливаются несущие конструкции. На втором этаже идет отделка помещений. До 11 этажа завершен монтаж стояков, рабочие монтируют оборудование лестничных площадок. Также ведутся работы с системами водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и вентиляции.



Губернатор отметил, что обстановку на объекте он контролирует лично. Ежедневно главе региона докладывают о ходе стройки. Стоимость строительно-монтажных работ составляет почти 3 миллиарда рублей.





Сергей Силаев



