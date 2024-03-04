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14:30, 4 марта 2024 года

В Орловской области досрочно отремонтировали четыре участка автодорог

Их общая протяженность - 28 километров.

Фото: архив "Вести-Орел"

На Орловщине продолжается ремонт автомобильных дорог. В 2024 году опережающими темпами удалось привести в порядок четыре участка. Это "Горки - Шаблыкино" в Шаблыкинском районе, "Нарышкино - Сосково" в Сосковском районе, "Орел - Знаменское" - Маслово в Орловском округе, объезд поселка Глазуновка в Глазуновском районе.

Как пишет тг-канал "Телеграммы из Орла", в 2023 году благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" нашему региону выделили почти три миллиарда рублей, что на 35% больше, чем в 2022-м. В текущем году на опережающее выполнение дорожных работ Орловщина получила федеральный кредит - 486,9 миллиона рублей.


Сергей Мерцалов
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