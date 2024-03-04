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11:30, 4 марта 2024 года Орловские семьи, усыновившие детей, получили единовременное пособие Средства перечислили на счета родителей, которые в 2023 году взяли на воспитание 160 малышей.



Фото: архив "Вести-Орел"

В 2023 году Орловские семьи, взяв детей на воспитание, получили единовременное пособие. Средства перечислили на счета родителей, которые усыновили 160 малышей. С начала 2024 года единовременную выплату назначили мамам и папам еще 26 приемных детей.



Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Соцфонда, единовременное пособие назначают по заявлению. Подать его можно на портале госуслуг, а также лично, обратившись в клиентские службы СФР или МФЦ. Решение принимают в течение 10 рабочих дней.



Если семья берет на воспитание нескольких детей, пособие выплачивают на каждого ребенка. Его размер составляет более 24 тысяч рублей. В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, размер единовременного пособия составит 187 996 рублей.



По мерам поддержки семей с детьми консультацию можно получить у специалистов регионального контакт-центра по бесплатному телефону: 8-800-200-12-14.





Сергей Мерцалов



