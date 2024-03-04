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11:08, 4 марта 2024 года

Возле "Ленты" в Орле столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

К аварии привел неудачный левый поворот.

Фото: Госавтоинспекция Орловской области

Поздним вечером 2 марта в Орле столкнулись две иномарки - "Рено" и "Чери". Автомобили не разъехались на Московском шоссе, возле гипермаркета "Лента".

Как сообщили в отделе пропаганды орловской Госавтоинспекции, за рулем "Рено" был 22-летний молодой человек. На перекрестке Московского шоссе и Межевого переулка он поворачивал налево по зеленому сигналу светофора и допустил столкновение с автомобилем "Чери". За рулем китайской машины была женщина, она двигалась во встречном направлении прямо.

В итоге и водитель "Рено", и 39-летняя водитель "Чери" получили травмы. Повреждены автомобили. Госпитализация пострадавшим участникам аварии не потребовалась.


Ольга СУПОНЕВА
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