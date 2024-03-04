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12:30, 4 марта 2024 года Орловский боксер Эдуард Трояновский провел мастер-класс в ЛНР Также спортсмен пообщался с луганской молодежью.



Фото: администрация города Орла

Известный орловский боксер, руководитель спортивной школы "Троя" Эдуард Трояновский съездил в ЛНР. Здесь он пообщался с местной молодежью и дал мастер-класс по боксу для воспитанников Луганского учебно-воспитательного комплекса.





- Мы сделали с ребятами разминку, выучили новые удары и серии, а также выполнили несколько упражнений на функциональную выносливость. Ребятам было очень интересно, они внимательно слушали нас и старались выполнять все с максимальными усилиями, - поделился эмоциями наш земляк.



Как отметили в пресс-службе мэрии Орла, это уже вторая командировка Эдуарда Трояновского в Луганскую народную республику.





Сергей Мерцалов



