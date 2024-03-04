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12:00, 4 марта 2024 года Ливенской епархии передали в дар частицу мощей орловского святого Святыню доставили в Свято-Сергиевский кафедральный собор города Ливны.



Фото: архив "Вести-Орел"

Митрополит Орловский и Болховский Тихон передал в дар Ливенской епархии частицу мощей священноисповедника Георгия Коссова. Святыню доставили в Свято-Сергиевский кафедральный собор города Ливны, где она будет находиться в течение недели.



После этого мощам священноисповедника Георгия Коссова можно будет поклониться во всех храмах Ливенской епархии. Об этом сообщает тг-канал "Принт Ливны".





Сергей Мерцалов



