Ливенской епархии передали в дар частицу мощей орловского святого
Святыню доставили в Свято-Сергиевский кафедральный собор города Ливны.
Фото: архив "Вести-Орел"
Митрополит Орловский и Болховский Тихон передал в дар Ливенской епархии частицу мощей священноисповедника Георгия Коссова. Святыню доставили в Свято-Сергиевский кафедральный собор города Ливны, где она будет находиться в течение недели.
После этого мощам священноисповедника Георгия Коссова можно будет поклониться во всех храмах Ливенской епархии. Об этом сообщаеттг-канал "Принт Ливны".