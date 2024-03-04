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14:00, 4 марта 2024 года Орловцы доставили в Авдеевку автомобиль УАЗ Помощь участникам СВО оказали работники регионального Соцфонда.



Фото: Социальный фонд России по Орловской области

Сотрудники отделения Социального фонда России по Орловской области передали в зону СВО автомобиль. УАЗ "Буханку" доставили саперам в недавно освобожденную Авдеевку.



- За помощью в приобретении автомобиля еще осенью обратились к региональному Соцфонду непосредственные участники СВО. Сотрудниками Отделения был куплен автомобиль УАЗ-452 и отправлен солдатам, - рассказали в региональном отделении Соцфонда.



Вместе с автомобилем военные получили и гуманитарный груз: дизельный генератор, одежду, медикаменты, продуктовый набор и два рулона полиэтилена. Скорейшего возвращения домой с Победой бойцам пожелала управляющий орловским Отделением Анна Елисеева.





Сергей Мерцалов



