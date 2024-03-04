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10:30, 4 марта 2024 года Медики из Орловской области приехали на выставку "Россия" Очередной день был посвящен приемам оказания первой помощи.



Фото: Орловская областная клиническая больница

Медики из Орловской областной клинической больницы и Орловского медицинского колледжа отправились на международную выстаку "Россия" в Москве. Здесь они дали мастер-класс.





Опытные наставники обучали гостей экспозиции проведению сердечно-легочной реанимации и показали, как извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей ребенка. Как отметили в областной клинической больнице, орловские врачи также продемонстрировали и другие приемы, которые помогут спасти жизнь пострадавшего до приезда медработников. Всем желающим медики из Орла замерили артериальное давление.





Сергей Мерцалов



