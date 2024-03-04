Медики из Орловской области приехали на выставку "Россия"
Очередной день был посвящен приемам оказания первой помощи.
Фото: Орловская областная клиническая больница
Медики из Орловской областной клинической больницы и Орловского медицинского колледжа отправились на международную выстаку "Россия" в Москве. Здесь они дали мастер-класс.
Опытные наставники обучали гостей экспозиции проведению сердечно-легочной реанимации и показали, как извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей ребенка. Как отметили в областной клинической больнице, орловские врачи также продемонстрировали и другие приемы, которые помогут спасти жизнь пострадавшего до приезда медработников. Всем желающим медики из Орла замерили артериальное давление.