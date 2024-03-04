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9:22, 4 марта 2024 года Женщина погибла в пожаре на Старо-Московской улице Орла Огонь разгорелся в трехкомнатной квартире многоэтажки 3 марта.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Пожар с летальным исходом случился в Орле 3 марта. На Старо-Московской улице горела трешка в многоквартирном доме, погибла женщина.



Пожар разгорелся на пятом этаже, к тому моменту, как прибыли спасатели, наблюдалось сильное задымление, огонь мог перекинуться на смежные помещения. Пятерых жильцов из соседних квартир пришлось эвакуировать.



- В результате пожара выгорела комната площадью 10 кв.м. В квартире было обнаружено тело погибшей женщины 1963 года рождения. На месте работали сотрудники 1-й, 3-й и Специализированной ПСЧ. Причина пожара устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА



