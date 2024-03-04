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11:00, 4 марта 2024 года На 8 марта в Орле ожидается мороз до -12 Зимняя погода не собирается сдавать позиции.



Фото: Ольга Супонева

Первая рабочая неделя весны на Орловщине будет морозной. Столбики термометров покажут до -12 градусов, в том числе и на 8 марта в Орле будет холодно.



По сообщению Росгидрометцентра, в понедельник и вторник 4-5 марта ожидается не более +1 градуса, а со среды уже и в ночное и в дневное время устойчивый минус. В светлое время суток ожидается -4..-1 градус, а ночью до -12. При этом пик морозов придется на праздничный день, пятницу 8 марта. В дополнение к морозу жителей Орла ждет солнце.



А вот суббота и воскресенье 9-10 марта, по предварительному прогнозу, уже отметятся оттепелью до +1 градуса, пасмурным небом и мокрыми осадками.





Ольга СУПОНЕВА



