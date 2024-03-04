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9:00, 4 марта 2024 года Орловцев ждет короткая рабочая неделя И длинные выходные.



Фото: Ольга Супонева

Наступившая рабочая неделя для жителей России, и Орловщины в частности, будет короткой. А вот выходные орловцев ждут длинные.



Причина тому - Международный женский день. 8 марта в 2024 году выпало на пятницу, и, согласно производственному календарю, выходных будет три: 8,9 и 10 марта. А рабочих дней в первую неделю весны всего четыре: 4,5,6 и 7 марта. Предпраздничный рабочий день 7 марта будет сокращенным.



Следующие длинные выходные орловцы встретят только в мае, когда отдыхать россияне будут с 9 по 12 число.





Ольга СУПОНЕВА



