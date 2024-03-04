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10:15, 4 марта 2024 года

У орловских автомобилистов проверили наличие и исправность огнетушителей

Совместный рейд провели сотрудники МЧС и ГИБДД.

Фото: ГУ МЧС по Орловской области

Сотрудники МЧС и ГИБДД проверили наличие огнетушителей в автомобилях жителей Новодеревеньковского района. Как известно, огнетушитель может спасти "стального коня" от огня, поэтому важно всегда возить его с собой.

- Возгорание автомобилей - это быстроразвивающееся явление и от быстрых действий водителя, пассажиров и очевидцев зависит исход пожара, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.

Автолюбителям напомнили, что огнетушитель должен быть в машине в обязательном порядке. В случае возгорания водитель имеет реальный шанс локализовать огонь самостоятельно или оказать кому-то помощь.

Также в МЧС рассказали, что случае возгорания автомобиля следует сначала позвонить в пожарную охрану по телефонам 01, 101 или 112, затем достать огнетушитель и попытаться справиться с огнем. Кроме того, важно не выбрасывать из окон машин сигаретные окурки и тщательно следить за техническим состоянием "стального коня".


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