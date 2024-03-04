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9:45, 4 марта 2024 года Священник из Орла привез медтехнику и медикаменты в военный госпиталь Очередную поездку в зону СВО совершил протоиерей Александр Кузнецов.



Фото: Орловская митрополия

Благочинный храмов Болховского округа протоиерей Александр Кузнецов приехал на фронт. Это далеко не первый его визит на передовую.



В военный госпиталь священник привез медтехнику и медикаменты, необходимые для выздоровления раненых солдат. В мотострелковую штурмовую бригаду отец Александр доставил походный иконостас, после чего в штабе оборудовали молитвенную комнату.



Как рассказали в Орловской митрополии, в гуманитарный груз также вошли воинские молитвословы и церковная литература от настоятеля храма великомученика Георгия Победоносца на Прокуровке города Орла протоиерея Игоря Чистюхина. Перед отправкой на боевое задание почти в полном составе российские военнослужащие смогли исповедаться и причаститься.





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