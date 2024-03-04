Священник из Орла привез медтехнику и медикаменты в военный госпиталь
Очередную поездку в зону СВО совершил протоиерей Александр Кузнецов.
Фото: Орловская митрополия
Благочинный храмов Болховского округа протоиерей Александр Кузнецов приехална фронт. Это далеко не первый его визит на передовую.
В военный госпиталь священник привез медтехнику и медикаменты, необходимые для выздоровления раненых солдат. В мотострелковую штурмовую бригаду отец Александр доставил походный иконостас, после чего в штабе оборудовали молитвенную комнату.
Как рассказали в Орловской митрополии, в гуманитарный груз также вошли воинские молитвословы и церковная литература от настоятеля храма великомученика Георгия Победоносца на Прокуровке города Орла протоиерея Игоря Чистюхина. Перед отправкой на боевое задание почти в полном составе российские военнослужащие смогли исповедаться и причаститься.