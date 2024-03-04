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9:00, 4 марта 2024 года

В орловских школах прошли уроки безопасности

Их провели сотрудники МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Орловской области

Орловские школьники приняли участие во Всероссийском уроке по основам безопасности жизнедеятельности. "Уроки безопасности" организовали сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области: пожарные, специалисты гражданской обороны, надзорной деятельности и профилактической работы, Государственной инспекции по маломерным судам.

Школьники узнали об экстремальных и чрезвычайных ситуациях, которые могут застать людей дома, на улице или на природе. Не обошли и такой вопрос, как правила вызова пожарных и спасателей. Ребята усвоили главные номера - 01, 101 и 112, - порядок набора и что необходимо сообщить о происшествии диспетчеру пожарно-спасательной службы. 

Познакомились дети и со спасателями областной поисково-спасательной службы. Ее начальник Елена Лазуткина представила свою служебную собаку. Кроме того, учащиеся научились надевать противогаз. Как отметили в пресс-службе правительства региона, необычными и запоминающимися уроки безопасности получились в том числе благодаря артистам Детского парка Орла.


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