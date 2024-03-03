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16:00, 3 марта 2024 года В Орле на научной конференции обсудили развитие животноводства Мероприятие прошло в аграрном университете.







В Орловском государственном аграрном университете состоялась международная научно-практическая конференция, где обсудили развитие животноводства в современных условиях, а также пути развития современных проблем. Своими достижениями и разработками поделились академики РАН, действующие хозяйственники, ученые и студенты вуза.



Форум начался с выставки достижений сельскохозяйственных предприятий региона. Были представлены стенды с вариантами современных ферм, продукция животноводства, последние научные разработки в этой области.



– Ученые орловского аграрного университета стоят сегодня в шаге от регистрации своего орловского типа молочного животноводства, - отметил ректор ОГАУ Владимир Масалов.



Одна из участниц форума Наталья Ивлева недавно защитила кандидатскую диссертацию по теме разработки биологически активной добавки для корма крупно-рогатого скота. В ее основе только натуральные растительные компоненты.



– Прополис и радиола розовая – прекрасные природные антиоксиданты. Мы на их основе создали препарат в форме болюса, - поясняет кандидат биологических наук Наталья Ивлева.



В конце за круглым столом представители власти, ученые и производственники обсудили проблемы региона на примере передовых хозяйств.





Татьяна Тимохина



