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17:00, 3 марта 2024 года

Почти 6% орловцев обеспечены некачественной водой

Показатель планируют снижать.

Фото: пресс-служба областного правительства

В 2025 году заканчивается срок действия региональной программы "Повышение качества водоснабжения". Ее целями является увеличение доли населения, в том числе городского, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

По информации, предоставленной департаментом ЖКХ региона сайту "Вести-Орел" в ответ на официальный запрос, в 2019 году доля населения, обеспеченного качественной водой из систем централизованного водоснабжения, составила 92,7%, а городского – 93,7%. С 2019 по 2023 год прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой, составил 13,7 тысячи человек. На начало 2024 года доля населения Орловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения составила 94,2 %, городского - 95,2 %.

В то же время в Орловской области есть районы, где качество питьевого водоснабжения не соответствует установленным требованиям. Это связано с износом объектов водоснабжения, отсутствием станций обезжелезивания и умягчения, которые помогают решить проблемы снижения содержания окислов железа, ионов жесткости.

На начало 2024 года доля населения Орловской области, обеспеченного питьевой водой, не соответствующей показателям качества и безвредности, составила 5,8 %. Строительство станции умягчения Окского ВЗУ позволит достичь показателя 94,8% обеспеченных качественной водой орловцев. Помимо этого, в случае продления Минстроем федерального проекта "Чистая вода", в рамках которого работает региональная программа повышения качества водоснабжения, Орловская область планирует продолжить в нем участие.



Сергей Силаев
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