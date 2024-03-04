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7:30, 4 марта 2024 года Орловец Максим Борзенков вошел в "Клуб Макарова" Рубеж в 150 шайб хоккеист преодолел в матче против ЛХК "Орел".



Фото: Анастасия Дорохова

В региональных чемпионатах Орловской области стало на одного "макаровца" больше – в почетный клуб хоккеистов, забросивших в Ночной лиге 150 шайб и более вошел капитан команды "Ледовая Арена 18+" Максим Борзенков.



В матче Регионального чемпионата против ЛХК "Орел" фамилия Борзенков семь раз появилась среди авторов заброшенных шайб. Кроме игры в хоккей Максим Борзенков является главным судьей региональной федерации хоккея.



Клуб Макарова - символический клуб лучших снайперов Ночной лиги, забросивших 150 и более шайб в матчах регионального чемпионата и Фестиваля хоккея в Сочи. Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Сергей Макаров на протяжении карьеры забил 714 голов в официальных матчах за клубы и сборные СССР, России и NHL.





Анастасия Дорохова



