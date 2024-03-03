Главная » Новости



12:45, 3 марта 2024 года В Орловской области 6 марта прозвучат сирены На эту дату запланирована проверка систем оповещения.



Фото: архив

В среду, 6 марта, с 10.30 в Орле и районах области проведут проверку региональной системы оповещения с запуском сирен и громкоговорителей, а также замещением эфира теле- и радиоканалов.



– Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор - любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение, - предупреждают в пресс-службе областного правительства.



Специалисты проверят работоспособность средств оповещения и оценят готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения населения. Это нужно делать, чтобы убедиться в работоспособности имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации при чрезвычайной ситуации.





Сергей Силаев



