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12:45, 3 марта 2024 года

В Орловской области 6 марта прозвучат сирены

На эту дату запланирована проверка систем оповещения.

Фото: архив

В среду, 6 марта, с 10.30 в Орле и районах области проведут проверку региональной системы оповещения с запуском сирен и громкоговорителей, а также замещением эфира теле- и радиоканалов.

Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор - любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение, - предупреждают в пресс-службе областного правительства.

Специалисты проверят работоспособность средств оповещения и оценят готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения населения. Это нужно делать, чтобы убедиться в работоспособности имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации при чрезвычайной ситуации.


Сергей Силаев
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