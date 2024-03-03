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11:50, 3 марта 2024 года Состоялась мартовская сессия орловского облсовета Заседание прошло в первый день весны.







В Орле 1 марта состоялось 29-е заседание регионального парламента. В повестку дня вошло 38 вопросов. На заседании отметили, что реализация посланий президента находится на особом контроле.



– Сегодня на заседании фракции мы обсудили реализацию послания президента России. В регионы придут большие деньги, особенно в социальной сфере. Мы рекомендовали исполнительной власти в кратчайшие сроки разработать план реализации данных мероприятий и представить в областной совет, - отметил руководитель реготделения партии "Единая Россия" Михаил Вдовин



Поддержку получат и орловские промышленники. Во втором чтении депутаты внесли изменения в закон, предусматривающий целый ряд мер по стимулированию деятельности в составе индустриального парка



– Сегодня в ходе заседания депутаты поддержали изменения в региональный закон о промышленной политике. Он даст возможность новым участникам предпринимательского сообщества пользоваться дополнительными мерами поддержки, - считает руководитель орловского реготделения партии "Новые люди" Светлана Ковалева.



Также народные избранники обсудили вопросы здравоохранения. Сразу в двух чтения принят закон о внеочередном оказании медицинской помощи детям которые получили травмы и увечья на новых территориях и закон о создании вытрезвителей в регионе.



– В области вновь появляется возможность создавать учреждения для помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения. Конечно, еще будут прорабатываться детали этого закона. Но я абсолютно уверен, что медицинские учреждения необходимо освободить от взаимодействия с данной категорией граждан, - сказал руководитель орловского отделения партии КПРФ Иван Дынкович.



Те, кто преградят путь мусоровозам, теперь будут оштрафованы. Штраф физическим лицам составит от одной до трех тысяч рублей. В финале обсуждалось социально-экономическое развитие региона и работа мусороперерабатывающего завода.





Екатерина Габова



