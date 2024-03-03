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10:38, 3 марта 2024 года В Ливнах погиб рабочий, упав в шахту лифта Проводится доследственная проверка.



Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В городе Ливны Орловской области организована доследственная проверка по факту смерти работника на производстве.



По предварительным данным, 2 марта 2024 года, 43-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, упав в шахту лифта. Как сообщили в СУ СК РФ по Орловской области, это произошло в одном из помещений ливенского предприятия.



– В рамках проверки проведен осмотр места происшествия, осуществляются все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.





Сергей Силаев



