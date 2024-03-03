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10:30, 3 марта 2024 года В жестком ДТП под Орлом погибли два человека Трагедия произошла в Сосковском районе.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Смертельная авария произошла 2 марта в 12.30 на трассе "Нарышкино-Сосково". Мужчина 43 лет управлял "ВАЗ 2115" и в районе 17-го километра выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Ситроен Джампер", которым управлял 62-летний мужчина.



По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, водитель и 27-летняя пассажирка отечественного автомобиля скончались на месте. Водитель "Ситроена" и 71-летний пассажир получили телесные повреждения. Их госпитализировали.





Сергей Силаев



