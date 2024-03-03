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10:00, 3 марта 2024 года

В Орле организовали патрулирование водоемов

Спасатели предупреждают орловцев: находиться на льду опасно для жизни.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле спасатели организовали патрулирование по берегам водоемов. Это нужно, чтобы избежать трагедий на воде: температура плюсовая, выход на лед становится опасным для жизни.

Инспекторы ГИМС беседуют с орловцами, предупреждают об опасности, рассказывают, как быть в случае провала под лед. Особое внимание уделяют профилактике происшествий с участием детей.

- Инспекторы и спасатели посещают образовательные учреждения, где проводят с учащимися занятия по вопросам безопасного поведения на водных объектах, действиях в случае провала под лед и оказания помощи провалившемуся под лед человеку, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА
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