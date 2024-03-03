В Орле организовали патрулирование водоемов

Спасатели предупреждают орловцев: находиться на льду опасно для жизни.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В Орле спасатели организовали патрулирование по берегам водоемов. Это нужно, чтобы избежать трагедий на воде: температура плюсовая, выход на лед становится опасным для жизни.
Инспекторы ГИМС беседуют с орловцами, предупреждают об опасности, рассказывают, как быть в случае провала под лед. Особое внимание уделяют профилактике происшествий с участием детей.
- Инспекторы и спасатели посещают образовательные учреждения, где проводят с учащимися занятия по вопросам безопасного поведения на водных объектах, действиях в случае провала под лед и оказания помощи провалившемуся под лед человеку, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.