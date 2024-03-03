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17:50, 3 марта 2024 года

У жителя Орла украли телевизор из квартиры

Полицейские задержали похитителя.

Фото: архив "Вестей"

В Орле полицейские раскрыли квартирную кражу. У местного жителя некто похитил телевизор стоимостью 15 тысяч рублей, подозреваемого удалось поймать.

Заявитель рассказал, что обнаружил входную дверь в квартиру открытой, когда вернулся домой. На месте не было телевизора. Оперативно-розыскные мероприятия полицейских вывели на след мужчины, являвшегося знакомым потерпевшего. Как оказалось, тот бывал раньше в этой квартире, знал, что дверь непрочная. Он, в отсутствие хозяина, выбил ее ногой, забрал технику и был таков. После телевизор похититель продал прохожим за 500 рублей, выдав за свой.

Местонахождение похищенного имущества предстоит установить оперативникам. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Ведется следствие,  - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА
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