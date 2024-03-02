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13:35, 2 марта 2024 года В Орле открылся фестиваль сельских команд по самбо Соревнования собрали больше 200 спортсменов.



Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орле 2 марта открылся областной фестиваль сельских команд по самбо. Участие в соревнованиях принимает 215 спортсменов, проходят они на площадке спорткомплекса "Победа".



Поприветствовал участников губернатор Орловской области Андрей Клычков:





- Столь крупное мероприятие по самбо проходит на Орловщине впервые. Хотелось бы, чтобы такие соревнования, такие победы здесь стали традиционными. В своем Послании Президент четко обозначил цель — увеличение спортсменов и людей, занимающихся спортом. За последние годы в нашей области активно развивается спорт. Самбо распространено и на селе. Более тысячи ребят занимаются спортом.





В спортивных состязаниях участвуют орловцы, а также гости из Липецкой области.











Ольга СУПОНЕВА



