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17:00, 2 марта 2024 года Гостям выставки "Россия" расскажут о театрах Орла Посетители павильона на ВДНХ смогут познакомиться с театральной жизнью региона 6 и 7 марта.



Фото: архив "Вестей"

О театральной жизни Орловщины узнают посетители выставки "Россия" на ВДНХ. Гостям расскажут о ней 6-7 марта.



Презентационная программа, подготовленная актерами Орловского государственного театра для детей и молодежи "Свободное пространство" и студентами ОГИК, обещает стать театральным праздником.



Артисты поделятся со зрителями историями о театрах города, лучших спектаклях, гастрольной и фестивальной деятельности, а также о театральных традициях региона. В рамках мероприятия гостей ждут и приятные сувениры - программки и буклеты, отмечают в пресс-службе правительства Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА



