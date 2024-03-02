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16:00, 2 марта 2024 года В Орловской области с начала 2024 года произошло 144 пожара В них погибли 12 человек.



Фото: архив "Вестей"

С начала 2024 года в Орловской области произошло 144 пожара. И хотя наблюдается тенденция к уменьшению количества возгораний ( в прошлом году их было 150 за аналогичный период), огонь уносит людские жизни. На Орловщине в пожарах за прошедшие месяцы года погибли 12 человек.



Об этом рассказал глава ГУ МЧС России по Орловской области Александр Новиков. Руководитель ведомства отметил, что ведется профилактическая работа.



- С 12 февраля по 12 марта в регионе проводится профилактическая акция "Безопасное жилье". Помимо сотрудников Главного управления в акции принимают участие органы местного самоуправления, социальной защиты населения, сотрудники правоохранительных органов, специалисты газовой службы, добровольцы и другие заинтересованные службы и ведомства. Совместными усилиями с начала акции мерам пожарной безопасности в жилье было проинструктировано более 74 тысяч человек, проведено порядка 865 сходов и встреч с населением, на которых присутствовало более 14 тысяч человек, - отметил Новиков.



Отдельное внимание уделяется многодетным семьям, их дома оборудуют извещателями, сигнализирующими о дыме.









Ольга СУПОНЕВА



