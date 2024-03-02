суббота 2.03.2024 18:13:08 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

16:00, 2 марта 2024 года

В Орловской области с начала 2024 года произошло 144 пожара

В них погибли 12 человек.

Фото: архив "Вестей"

С начала 2024 года в Орловской области произошло 144 пожара. И хотя наблюдается тенденция к уменьшению количества возгораний ( в прошлом году их было 150 за аналогичный период), огонь уносит людские жизни. На Орловщине в пожарах за прошедшие месяцы года погибли 12 человек.

Об этом рассказал глава ГУ МЧС России по Орловской области Александр Новиков. Руководитель ведомства отметил, что ведется профилактическая работа.

-  С 12 февраля по 12 марта в регионе проводится профилактическая акция "Безопасное жилье". Помимо сотрудников Главного управления в акции принимают участие органы местного самоуправления, социальной защиты населения, сотрудники правоохранительных органов, специалисты газовой службы, добровольцы и другие заинтересованные службы и ведомства. Совместными усилиями с начала акции мерам пожарной безопасности в жилье было проинструктировано более 74 тысяч человек, проведено порядка 865 сходов и встреч с населением, на которых присутствовало более 14 тысяч человек, - отметил Новиков.

Отдельное внимание уделяется многодетным семьям, их дома оборудуют извещателями, сигнализирующими о дыме. 




Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.