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11:00, 2 марта 2024 года

В Орле 4 и 5 марта будет ограничена подача горячей воды

Неудобства затронут несколько улиц Советского, Северного и Железнодорожного районов.

Фото: архив "Вестей"

В начале будущей недели в Орле будет временно ограничена подача горячей воды в многоквартирных домах. Неудобства затронут жителей нескольких улиц в трех районах города, публикуем список.

В понедельник, 4 марта, с 9.00 до 13.00 ограничения коснутся следующих домов: 5 Августа д. 48,50, ул, 1 Курская д. 72 ул., 2 Курская д. 54,56,61,63.

Во вторник 5 марта с 9.00 до 13.00  - ул.,Русанова д. 50а, ул, Кукушкина д. 1а, ул., Кузнецова д. 6, 8, 2.

- Для повышения надежности теплоснабжения, наши сотрудники проведут плановую проверку бойлера на плотность. На это время мы будем вынуждены ограничить подачу горячей воды. Приносим извинения за временные неудобства, - отметили в Орловском филиале АО "Квадра". 


Ольга СУПОНЕВА
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