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9:36, 2 марта 2024 года

В Орле построят распределительный центр "Вайлдберриз"

Подписано распоряжение о выделении участка на Новосильском шоссе.

Фото: Ольга Супонева

В Орле подобрали участок для строительства распределительного центра маркетплейса "Вайлдберриз". Местом расположения станет Новосильское шоссе.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Площадь участка превышает 300 тысяч квадратных метров, маркетплейс берет землю в аренду. Большой распределительный центр расположится неподалеку от завода "Фригогласс Евразия".

Земля передана без торгов в рамках инвестпроекта. Согласно кадастровой карте, стоимость участка превышает 411 млн рублей. 





Ольга СУПОНЕВА
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