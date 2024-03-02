С Орловщины в Авдеевку доставлен гуманитарный груз
Бойцам переданы необходимые вещи.
Фото: архив "Вестей"
Из Орловской области очередной гумитарный груз доставлен в зону СВО. Необходимые вещи передали военнослужащим, выполняющим боевые задачи в районе Авдеевки.
Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
- Переданы рации и дополнительные АКБ к ним, тепловизионный монокуляр, маскировочные сети. Вручена система "Булат", позволяющая своевременно выявлять воздушную угрозу. Для обустройства привезены 10 кубов досок, фанера, укрывной материал, гвозди, саморезы, утеплитель, автономные дизельные отопители, бензопилы, электроды и другие запчасти, - написал глава области в своем телеграм-канале.
Он отметил, что Орловщина продолжит помогать фронту.